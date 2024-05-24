С начала большой войны Украина получила от партнеров более $85 миллиардов поддержки

С начала полномашстабного российского вторжения Украина получила более $85 миллиардов долларов от партнеров в качестве прямой бюджетной поддержки. Об этом заявила заместитель Министра финансов Ольга Зыкова, сообщает пресс-служба Минфина.

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«С февраля 2022 года благодаря плодотворному сотрудничеству с международными партнерами привлечено более $85,4 млрд прямой бюджетной поддержки. Это позволило правительству обеспечить приоритетные социальные и гуманитарные расходы госбюджета, используя все внутренние ресурсы на безопасность и оборону страны», — сказала Зыкова.

Она отметила, что в первые месяцы 2024 года внешняя помощь от ключевых доноров отсутствовала, но благодаря принятым мерам Украина успешно прошла этот период.

Однако впоследствии помощь возобновилась и в 2024 году Украина уже привлекла около $11,8 млрд от ЕС, МВФ, Японии, Канады, Великобритании и Норвегии, добавила Зыкова.