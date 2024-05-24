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24 мая 2024, 9:44 Читати українською

С начала большой войны Украина получила от партнеров более $85 миллиардов поддержки

С начала полномашстабного российского вторжения Украина получила более $85 миллиардов долларов от партнеров в качестве прямой бюджетной поддержки. Об этом заявила заместитель Министра финансов Ольга Зыкова, сообщает пресс-служба Минфина.

С начала полномашстабного российского вторжения Украина получила более $85 миллиардов долларов от партнеров в качестве прямой бюджетной поддержки.
Фото: pixabay.com

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«С февраля 2022 года благодаря плодотворному сотрудничеству с международными партнерами привлечено более $85,4 млрд прямой бюджетной поддержки. Это позволило правительству обеспечить приоритетные социальные и гуманитарные расходы госбюджета, используя все внутренние ресурсы на безопасность и оборону страны», — сказала Зыкова.

Она отметила, что в первые месяцы 2024 года внешняя помощь от ключевых доноров отсутствовала, но благодаря принятым мерам Украина успешно прошла этот период.

Однако впоследствии помощь возобновилась и в 2024 году Украина уже привлекла около $11,8 млрд от ЕС, МВФ, Японии, Канады, Великобритании и Норвегии, добавила Зыкова.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+15
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
24 мая 2024, 9:50
#
Знайшли чим вихвалятись (як дорого ми продаємо життя людей:(
+
0
Vadym Smirnov
Vadym Smirnov
24 мая 2024, 9:57
#
А партнери отримали від України, гори трупів і сотні тисяч біженців
+
0
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
24 мая 2024, 10:08
#
Гори трупів отримали батьки та рідні бідного населення, а партнери отримали роботячщих біженців які готові працювати за копійки
+
+9
Антон Куминов
Антон Куминов
24 мая 2024, 10:39
#
А расися в разы больше
+
0
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
24 мая 2024, 11:01
#
Только они продали углеводороды, а мы жизни бедных людей
+
0
preyvanamor
preyvanamor
24 мая 2024, 12:26
#
Як мінімум 50 тис. вже хАроших рускіх з тобою різко незгідні, бо… мертві!
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