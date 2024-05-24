Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила спотовые Ethereum-ETF

Вчера, 23 мая, Комиссия по ценным бумагам и биржам США официально одобрила спотовые Ethereum -ETF. Об этом сообщает The Block.

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Регулятор одобрил формы 19b-4, представленные эмитентами, желающими запустить спотовые Ethereum-ETF. Посреди таковых эмитентов BlackRock, Fidelity, Grayscale, Bitwise, VanEck, Ark, Invesco Galaxy и Franklin Templeton.

Аналитик Bloomberg Intelligence Джеймс Сейффарт заявил, что это не означает, что Ethereum-ETF начнут «торговаться завтра».

«Это только одобрение 19b-4. Также нужно утвердить документы S-1, которые займут время. Мы ожидаем, что это займет пару недель, но может потребовать больше времени. Должно быть известно больше в течение недели или около того», — отметил эксперт.

Как это отразилось на цене Ethereum

Вчера днем цена актива подскочила до $3 935, однако со временем она откатилась назад. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap. На момент написания новости Ethereum торгуется на уровне $3 735.

Напомним

SEC одобрила спотовые биткоин-ETF 10 января 2024 года. Тогда продукты вышли на фондовый рынок уже на следующий день.