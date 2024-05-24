За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 240 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 498940 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 23 мая: 1 240 российских оккупантов, 13 танков, 10 БПЛА и 1 самолет
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Потери врага
- личного состава — около 498940 (+1240) человек,
- танков — 7635 (+13) ед,
- боевых бронированных машин — 14775 (+27) ед,
- артиллерийских систем — 12902 (+42) ед,
- РСЗО — 1080 (+3) ед,
- средства ПВО — 813 (+0) ед,
- самолетов — 356 (+1) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 10401 (+10),
- крылатые ракеты — 2209 (+0),
- корабли /катера — 27 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 17569 (+56) ед,
- специальная техника — 2101 (+7).
Источник: Минфин
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