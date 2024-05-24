Уважаемый читатель!
Новости компании
24 мая 2024, 10:00 Читати українською
THE FIVE Hotel. Что известно о премиальном проекте в Ужгороде от SENSAR Development, Ribas Hotel Group
Это страница с коммерческой информацией. Спонсор текста категорически против публикации ее на русском языке из-за полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины. Вместе с тем вы всегда можете ознакомиться с текстом на украинском языке по ссылке.
Переходите и читайте, там интересно.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 1