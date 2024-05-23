НБУ презентовал памятные монеты «Орьнек. Крымскотатарский орнамент»

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Кому посвящена

Новые памятные монеты посвящены традиционному орнаменту крымских татар, одного из коренных народов Украины. В 2021 году орьнек был официально включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Дизайн монет

На аверсе монет в центре композиции изображена фигура крымскотатарской вышивальщицы нагищи (nağışçı), волшебной мастерицы, склонившейся над вышивальным станком кергеф (kergef).

На реверсе монет на зеркальном фоне рельефно воспроизведен орнамент, олицетворяющий семейные ценности.

Памятные монеты «Орьнек. Крымскотатарский орнамент» продолжают серию «Украинское наследие».

Монета номиналом 10 гривен изготовлена из серебра 925 пробы, категория качества чеканки — пруф, масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, диаметр — 38,6 мм. Группа монеты — гладкая с углубленными надписями.

Монета номиналом 5 гривен изготовлена из нейзильбера, категория качества чеканки — «специальный анциркулейтед». Группа монеты — рифленая.

Где купить

Монеты будут постепенно реализовываться в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка и банками-дистрибьюторами (их перечень указан на странице официального Интернет-представительства Национального банка) по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.