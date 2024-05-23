Кадровый голод: Польша ищет рабочих на сезонные работы. Желающих на 50-90 тыс. грн в месяц нет

Зарплаты в Польше растут, но работодателям все труднее найти работников на сезонные работы. Летом в Польше можно заработать 5−9 тыс. злотых (50−91 тыс. грн), но уже второй год страна чувствует кадровый голод. Об этом сообщает Миграционная платформа EWL.

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Граждане Украины, обычно приезжающие на сезонные работы летом, сейчас выбирают страны Западной Европы из-за более высоких зарплат и открытости их рынков труда после полномасштабного вторжения.

Что с зарплатами в Польше

Главное статистическое управление Польши обнародовало данные о средней зарплате по стране в первом квартале 2024 года. Она составляет 8147,38 злотого (82,4 тыс. злотых). Подсчеты показывают, что зарплаты выросли на 14,4% по сравнению с прошлым годом.

«На сезонных работах сейчас можно заработать до 9 тыс. злотых. Это краткосрочная работа в агросекторе, где зарплата зависит от количества рабочих часов и производительности. Такая работа подходит людям, привыкшим к физической работе. В основном ее выбирают украинцы, которые живут в селах и имеют собственные хозяйства», — объясняет директор рекрутации Миграционной платформы EWL Марьяна Семенюк.

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По словам эксперта, также это может быть сезонная работа на строительстве или логистических складах по упаковке одежды. Учитывая приближающийся сезон распродаж, количество вакансий в сфере логистики значительно увеличивается.

Кроме того, польские работодатели предлагают работу на производстве, в автомобильной отрасли и сфере услуг, где также в летний сезон количество вакансий растет. Фактически в каждой из этих областей сталкиваются с дефицитом кадров. Работодатели в сфере услуг и гостиничном бизнесе сетуют на то, что сложно найти работников на зарплату в 6 тыс. злотых нетто (60,6 тыс.грн).

Дефицит транспортной отрасли тоже весомый: по разным оценкам, не хватает от 150 до 300 тыс. водителей.

«Польша уже второй год подряд испытывает столь серьезный кадровый голод в летний сезон. Это связано с тем, что украинцы, обычно приезжавшие в Польшу на сезонные работы, теперь также могут зарабатывать в Германии, Нидерландах или других странах Западной Европы втрое больше», — объясняет Марьяна Семенюк.

Что с безработицей?

По состоянию на март в Польше было 50,5 тыс. вакансий. По данным ежегодного исследования Барометр профессий, в 27 профессиях ощутим кадровый дефицит. Есть отрасли, где его не удается преодолеть ежегодно: не хватает работников, в том числе работников в торговле, промышленности, здравоохранении, социальной помощи.

В нынешнем году также ощутима нехватка кадров в силовых структурах и учителях. Ни в одной профессии нет излишка.

Стабильно рекордно низкий уровень безработицы в Польше, который, согласно данным Евростата, составляет 2,9%, является вторым самым низким в ЕС (по данным Министерства семьи Польши, имеющего другую методологию расчета, уровень безработицы составляет 5,1%).

Польша пытается унять свой кадровый голод привлечением работников из Азии и Латинской Америки. Хотя наибольшей группой иностранных граждан зарегистрированных в ZUS остаются украинцы (на конец апреля 2024 количество составляло 762 541 человек или, 66,7% от всех иностранцев), сейчас в Польше заметно растет доля работников из Азии и Латинской Америки.