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23 мая 2024, 16:34 Читати українською

18 млн жителей США пользовались криптовалютой в 2023 году

7% опрошенных американцев владели или пользовались криптовалютой в 2023 году. Об этом говорится в исследовании экономики домохозяйств и принятии решений (SHED), проведенном Федеральной резервной системой США, пишет incrypted.

7% опрошенных американцев владели или пользовались криптовалютой в 2023 году.
Фото:depositphotos

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Что известно

В октябре 2023 года ФРС провела опрос среди более 11 000 жителей США старше 18 лет. Оно посвящено доходам и расходам, занятости, инвестициям и другим финансовым вопросам.

Результаты исследования показали, что только 7 из 100 взрослых граждан страны владели цифровыми активами в 2023 году.

ФРС сопоставила выборку с результатами переписи населения в марте 2023 года, согласно которой в США проживают 258 млн человек старше 18 лет. Ведомство пришло к выводу, что криптовалютами пользовались 18 млн. жителей страны.

Примечательно, в 2022 году количество взрослых граждан США, владеющих цифровыми активами, было выше и составило 10%. В 2021 году этот показатель составил 12%, говорится в отчете.

Согласно данным ФРС, только 1% взрослых заявил, что использовал криптовалюту в качестве платежного средства. Это вдвое меньше, чем в 2022 году. В большинстве случаев американцы сохраняют виртуальные активы как инвестиции, отметили аналитики.

Также было установлено, что жители США от 30 до 44 лет составляют наибольшую долю пользователей криптовалют. Также аналитики выяснили, что мужчины пользовались цифровыми активами втрое чаще женщин.

Результаты исследования ФРС расходятся с данными Coinbase, согласно которым 52% взрослого населения ищут альтернативу традиционным финансам. Также в компании заявили, что 425 млн человек в мире пользуются криптовалютами.

Источник: Минфин
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