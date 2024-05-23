Укрэнерго: В Украине до конца суток будут действовать графики отключений света

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Графики отключений

Как отметили в Укрэнерго, графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 24:00.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

Причина

В энергетической компании отметили, что «причина продления срока действия ограничений — прогнозируемая плотная облачность в большинстве регионов Украины, из-за которой солнечные электростанции будут вынуждены снизить производство электроэнергии. Соответственно, в энергосистеме увеличится объем дефицита».

Отключения могут быть применены при превышении определенных лимитов объемов потребления, диспетчерский центр Укрэнерго каждый вечер доводит до каждого облэнерго.

В Укрэнерго напомнили, что информацию, когда будут применены отключения в регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.