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23 мая 2024, 14:14 Читати українською

ЕС усилит санкции против беларуси, чтобы прекратить импорт элитных авто в россию — Financial Times

Европейский Союз готовится усилить санкции против беларуси и закрыть лазейку, которая позволяла россии импортировать роскошные автомобили и другие западные товары, запрещенные в россии. Об этом сообщает Financial Times.

Европейский Союз готовится усилить санкции против беларуси и закрыть лазейку, которая позволяла россии импортировать роскошные автомобили и другие западные товары, запрещенные в россии.
Фото: pixabay.com

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ЕС уже ввел несколько раундов санкций против режима белорусского диктатора Александра Лукашенко за поддержку полномасштабного вторжения россии в Украину. Но ограничения в отношении беларуси были слабее, чем ограничения в отношении россии, что позволило Кремлю использовать своего союзника в качестве лазейки для западных товаров, используемых в военных действиях, а также предметов роскоши.

Новые санкции

Согласно проекту, с которым ознакомились в Financial Times, новые ограничения, обсуждаемые странами-членами ЕС, направлены на минимизацию риска обхода санкций.

Новые санкции запретят экспорт в и через беларусь технологий и товаров, которые могут использоваться в военных целях, а также сжиженного природного газа. ЕС также прекратит импорт бриллиантов из беларуси, отражая недавний запрет на камни российского происхождения.

Если новые санкции будут приняты 27 странами-членами блока, одним из основных остановленных потоков будут автомобили класса люкс. Согласно нынешней системе, европейские автопроизводители все еще могут продавать свои автомобили высокого класса в беларусь, но не в россию.

«Люди из окружения Лукашенко, имевшие связи с россией, получили большую выгоду от этого. Они обогащались… Мы также знаем, как предметы роскоши попадают в россию через беларусь», — заявил Витис Юрконис, директор проекта мозгового центра Freedom House в Вильнюсе.

Поток авто и запчастей в беларусь

Ежемесячный поток транспортных средств и запчастей в беларусь из стран ЕС вырос с $50 млн в январе 2022 года до $268 млн в январе 2024 года. Теперь это самый большой отдельный компонент экспорта ЕС-беларусь, преимущественно из Германии и Польши.

Наибольший рост экспорта зафиксирован в самых дорогих категориях автомобилей, попавших под санкции ЕС против россии. Таможенники Е С считают, что белорусские компании стали ключевой частью российских контрабандных сетей, поставляющих новейшие западные автомобили в Москву.

Российские документы показывают, что один Rolls-Royce Cullinan Black Badge, изготовленный в конце 2022 года, попал в россию из-за беларуси. Автомобиль, стоимость которого в документах составляет $630 000, был в россии в течение девяти месяцев после выхода с завода.

Те же торговые данные также показывают, что по меньшей мере 28 Maybach, принадлежащего Mercedes-Benz бренда класса люкс, попали в россию из-за белорусских поставщиков в 2023 году. Средняя цена этих автомобилей составляла $217 тысяч.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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veritas69
veritas69
23 мая 2024, 16:41
#
Хіба купівля росією елітних авто в ЄС має негативні наслідки? на мій погляд, то це лише позитив — гроші та робочі місця в ЄС. трохи заробляють білоруси
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