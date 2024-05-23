В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о том:
Долги Украины: Сколько должна выплатить Украина за 26 лет и чем это грозит украинцам (видео)
- Сколько должна выплатить Украина
- Размер государственного долга
- Средневзвешенная стоимость долга
- Сумма долга на каждого украинца
- Прогноз курса доллара и евро на период с 23 по 29 мая
Источник: Минфин
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Комментарии - 5
Хоча справедливо нам було б присудити колективну премію Дарвіна.
Тут можна ще і про Польщу написати, і про тотальні крадіжки з бюджету, і про відсторонення від управління на багатьох рівнях фахових людей, і про безпощадний і безглуздий піар керівників держави.
Зоя Казанжи, журналістка.