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23 мая 2024, 13:35 Читати українською

Долги Украины: Сколько должна выплатить Украина за 26 лет и чем это грозит украинцам (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о том:

  • Сколько должна выплатить Украина
  • Размер государственного долга
  • Средневзвешенная стоимость долга
  • Сумма долга на каждого украинца
  • Прогноз курса доллара и евро на период с 23 по 29 мая

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+43
bonv
bonv
23 мая 2024, 14:51
#
Нелохи нагрібають як лише можуть…
+
0
yarriik
yarriik
23 мая 2024, 15:04
#
Є інші варіанти?
+
0
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
23 мая 2024, 15:11
#
Признать що обісрались для початку, а не брехати «все идет по плану»
+
0
bonv
bonv
23 мая 2024, 17:12
#
Ми взагалі маємо ввійти в Книгу рекордів Гіннеса, як народ, який обрав шоумена без оливи в голові своїм очільником і привів до влади весільних ведучих та поганих акторів.
Хоча справедливо нам було б присудити колективну премію Дарвіна.
Тут можна ще і про Польщу написати, і про тотальні крадіжки з бюджету, і про відсторонення від управління на багатьох рівнях фахових людей, і про безпощадний і безглуздий піар керівників держави.
Зоя Казанжи, журналістка.
+
0
mac
mac
23 мая 2024, 15:48
#
Треба піти на захід і сказати, дайте грошей, якщо ви вже дали дайте ще))) все інших варіантів немає…
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