Курс валют на 23 мая: доллар в банках прибавил пять копеек

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке прибавил 3 копейки, а в продаже 2 копейки. Евро прибавило 2 копейки в покупке и не изменилось в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,70−40,15 грн. Евро покупают за 43,00 грн, а продают за 43,65 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,05−40,15, евро — 43,47−43,65 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 39,82−39,86 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,12−43,14 грн/евро.

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