Палата представителей США одобрила законопроект о классификации криптоактивов: что нового на рынке

Палата представителей США одобрила законопроект о классификации криптоактивов

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект «О финансовых инновациях и технологиях для XXI века», содержащий правила для цифровых товаров, торговли виртуальными активами, требования к регистрации брокеров виртуальных активов, дилеров и торговых систем.

«За» высказались 279 законодателей, «против» — 136. Примечательно, билль получил широкую двухпартийную поддержку, несмотря на замечания Джо Байдена, представляющего демократов.

Законопроект призван заложить базу нормативно-правового регулирования сектора. Он также введет механизм определения криптоактивов в зависимости от ряда факторов, включая степень децентрализации. Он был внесен на рассмотрение в Конгресс в июле 2023 года.

Генеральный директор криптобиржи Coinbase Брайан Армстронг назвал данное голосование историческим моментом. Он считает, что это первый шаг к четкому регулированию отрасли в США.

До этого в США не было закона о регулировании виртуальных активов — подход был как к ценным бумагам.

Следует отметить, что президент США Джо Байден выступил против законопроекта, но не стал угрожать правом вето.

BlackRock убрала стейкинг из заявки на спотовый Ethereum-ETF

Биржа Nasdaq направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) исправленную форму 19b-4 на регистрацию спотового Ethereum-ETF от компании BlackRock. Главное изменение в ней — отсутствие стейкинга. Информацию подтвердил аналитик Bloomberg Intelligence Джеймс Сэйффарт.

BlackRock не единственный эмитент ETF, убравший этот пункт из своей заявки. Так же поступили, например, компании Ark Invest и 21Shares.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) должна объявить свое решение относительно спотовых Ethereum-ETF 23 мая 2024 года. Эксперты оценивают вероятность запуска новой категории биржевых фондов в 75%.

Инвестор заработал более $3,4 миллиона на мемкоине PEPE

Неизвестный инвестор заработал более $3,4 млн благодаря инвестициям в мемкоин Pepe Coin (PEPE). Об этом сообщает аналитическая компания Lookonchain.

15 апреля 2023 года трейдер приобрел 324,9 млрд. PEPE за 0,22 ETH ($462 на тот момент). 21 мая 2024 года он решил продать 182,9 млрд PEPE за $3,4 млн. Таким образом, ему удалось увеличить свой депозит в 7368 раз за чуть больше года.

Сегодня, 23 мая, мемкоин Pepe Coin обновил исторический максимум на отметке в $0,00001442. На момент написания новости актив торгуется на уровне $0,00001419. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

В Гонконге Worldcoin обвинили в нарушении правил конфиденциальности — СМИ

Управление уполномоченного по конфиденциальности персональных данных (PCPD) в Гонконге завершило расследование по делу Worldcoin. Ведомство пришло к выводу, что деятельность Wordcoin нарушает «Постановление о конфиденциальности». Об этом сообщают местные СМИ.

Результаты расследования показали, что Worldcoin нарушает принципы защиты данных о сборе, хранении, доступе и исправлении личной информации.

«Личные данные пользователей будут храниться до десяти лет для обучения модели ИИ процесса проверки личности. PCPD считает, что этот термин слишком велик и является нарушением постановления о конфиденциальности», — говорится в сообщении ведомства.

Управление отметило, что до или во время сканирования участники не были четко проинформированы о цели сбора данных и правах пользователей. К тому же «Заявление о конфиденциальности» и форма согласия на сбор биометрических данных не переведены на китайский язык, что также является нарушением.

В связи с этим PCPD приняло, что Worldcoin обязан прекратить сбор данных с использованием устройств сканирования радужки глаз и лиц граждан Гонконга.

Напомним, Worldcoin — это протокол, предлагающий функции верификации, хранения цифровых активов и взаиморасчетов. Платформа состоит из трех основных компонентов — токена WLD, приложения World App и биометрического идентификатора World ID.

Источник утверждает, что в рамках расследования представители PCPD посетили шесть пунктов Worldcoin. Компания подтвердила, что во время своей работы она провела идентификацию лица и радужки 8302 человек.