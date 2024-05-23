За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 330 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 497,7 тысячи военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 22 мая: 1330 российских оккупантов, 11 танков, 45 БПЛА и 1 самолет
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Потери врага
- личного состава / personnel — около/ about 497700 (+1330) человек / persons,
- танков / tanks — 7622 (+11) ед,
- боевых бронированных машин / APV — 14748 (+27) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems — 12860 (+40) ед,
- РСЗО / MLRS — 1077 (+0) ед,
- средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems — 813 (+1) ед,
- самолетов / aircraft — 355 (+1) ед,
- вертолетов / helicopters — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 10391 (+45),
- крылатые ракеты / cruise missiles — 2209 (+1),
- корабли /катера/warships/boats — 27 (+0) ед,
- подлодки / submarines — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 17513 (+71) ед,
- специальная техника / special equipment — 2094 (+4)
Источник: Минфин
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