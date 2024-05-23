Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявил, что предложенный законопроект о структуре криптовалютного рынка США исключает определение цифровых активов как ценных бумаг и поэтому представляет серьезную опасность для инвесторов.
Глава SEC Генслер раскритиковал законопроект о структуре крипторынка США
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Что известно
Гэри Генслер сетует, что в случае принятия закона цифровые активы и любые инвестиционные контракты, основанные на технологиях блокчейна, выйдут из-под регуляторного надзора SEC.
«Закон о структуре криптовалютного рынка США создаст новые пробелы регулирования криптовалютной отрасли и подорвет десятилетия прецедентов в отношении надзора за инвестиционными контрактами. Это подвергнет инвесторов и рынки капитала потенциально неизмеримому риску», — пугает чиновник.
Записанные в законопроект права криптофирм по самостоятельной сертификации криптоинвестиций и продуктов как «децентрализованных цифровых товаров» снижают способность ведомства оспаривать подобные самосертификаты, позволяя нарушителям правил избежать ответственности и проверки со стороны SEC, говорит председатель Комиссии.
Одновременно законопроект исключает криптовалютную торговую платформу из определения биржи и выводит за грань исторически проверенных рамок, например, таких, как тест Хауи. Что в конечном итоге подвергают инвесторов непрогнозируемому риску, считает Генслер.
Напомним
Ранее председатель SEC в интервью CNBC Squawk Box заявил, что, несмотря на многочисленные требования регулирующего ведомства, криптовалютные компании продолжают утаивать от инвесторов истинную принадлежность своих цифровых активов к рынку ценных бумаг.
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