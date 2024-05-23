Украина поднялась в мировом рейтинге производителей стали

Украина произвела 2,4 млн тонн стали в январе-апреле, что на 32,7% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба объединения Укрметаллургпром со ссылкой на данные WorldSteeel.

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Производство стали

Увеличение производства позволило Украине подняться на 22-е место (с 23-го) в рейтинге крупнейших производителей стали, куда входит 71 страна.

Всего мировая выплавка стали за четыре месяца года сократилась в годовом выражении на 0,8% до 625,7 млн. тонн.

Лидером по производству является Китай, сокративший выплавку на 3% до 354 млн тонн.

Выплавка чугуна

Что касается выплавки чугуна, Украина осталась на 15-й позиции в глобальном рейтинге из 40 стран, несмотря на увеличение производства на 25% (к январю-апрелю 2023 года) до 2,19 млн тонн.

Глобальное производство чугуна сократилось на 2,4% в годовом выражении до 472 млн тонн. Лидер здесь также Китай с объемом производства 284,9 млн тонн (-4,3% к январю-апрелю 2023 года).