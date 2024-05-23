Национальный банк Украины установил на 23 мая 2024 официальный курс гривны на уровне 39,825 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ понизил курс гривны на 1 копейку.
Официальный курс: НБУ понизил курс гривны на копейку
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Валютный рынок
НБУ на 23 мая установил официальный курс евро на уровне 43,11 грн. Европейская валюта подешевела на 15 копеек.
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Источник: Минфин
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