Официальный курс: НБУ понизил курс гривны на копейку

Национальный банк Украины установил на 23 мая 2024 официальный курс гривны на уровне 39,825 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 1 копейку.

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Валютный рынок

НБУ на 23 мая установил официальный курс евро на уровне 43,11 грн. Европейская валюта подешевела на 15 копеек.

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