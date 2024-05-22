Курс валют на вечер 22 мая: на межбанке доллар вырос, а евро упало

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и продаже. Евро упало на 5 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже.

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Валюта Открытие 22 мая Закрытие 22 мая Изменения доллар 39,77/39,81 39,82/39,86 5 /5 евро 43,21/43,23 43,16/43,19 5/4

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,65−40,10 грн. Евро покупают за 43,00 грн., а продают за 43,60 грн.

В обменниках доллар торгуется за 40,02−40,13, евро — 43,45−43,65 грн.

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