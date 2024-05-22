К закрытию межбанка курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и продаже. Евро упало на 5 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 22 мая: на межбанке доллар вырос, а евро упало
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Открытие 22 мая
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Закрытие 22 мая
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Изменения
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39,77/39,81
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39,82/39,86
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5 /5
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43,21/43,23
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43,16/43,19
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5/4
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,65−40,10 грн. Евро покупают за 43,00 грн., а продают за 43,60 грн.
В обменниках доллар торгуется за 40,02−40,13, евро — 43,45−43,65 грн.
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Источник: Минфин
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