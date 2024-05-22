Регулятор одобрил крипто-ETN на Лондонской фондовой бирже: чем инструмент отличается от ETF

В Лондонской фондовой бирже (LSE) с 28 мая начнут торговать новым инструментом на базе криптовалют. Об одобрении заявок на биткоин и Ethereum ETN сообщил один из эмитентов WisdomTree.

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Британские трейдеры не имеют доступа к запущенным в США биткоинам-ETF, но теперь будут иметь схожий инструмент для торговли, который также базируется на криптоактивах.

Ранее регулятор Британии — Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA), был категорически против запуска крипто-ETN, но на фоне ажиотажа после старта биткоин-ETF чиновники пошли на уступки.

В чем разница

ETF (Exchange Traded Fund) — это фонд отслеживающий корзину активов, таких как акции, облигации или товары. В нашем случае — биткоин или Ethereum. ETF управляет компания.

ETN (Exchange Traded Note) — это долговые ноты. Эмитент обязуется купить продукт на деньги клиента, а затем продать его и вернуть выручку. ETN это не фонд, эмитенты не обладают отслеживающими активами.