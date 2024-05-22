Доходность 10-летних госбондов Японии поднялась до 1% впервые за 11 лет

Доходность десятилетних государственных облигаций Японии в ходе торгов в среду достигла 1% годовых впервые с мая 2013 года в ожидании нормализации денежно-кредитной политики центробанка страны.

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Как изменилась доходность

С начала года доходность бумаг увеличилась на 38 базисных пунктов.

Аналитики и участники рынка полагают, что Банк Японии может вскоре повысить ключевую процентную ставку или начать сокращать объемы покупки гособлигаций. Японский Ц Б отказался от политики отрицательных ставок в марте.

Подъем доходности в среду спровоцировал аукцион 40-летних японских гособлигаций, пишет издание Nikkei. Инвесторы не проявили особого интереса к размещению, что может говорить о том, что рынок ждет дальнейшего роста доходности и снижения стоимости облигаций в будущем.

«Сокращение покупок облигаций является приоритетом для Банка Японии, — отметил старший стратег по рынку облигаций в Okasan Securities Наоя Хасегава. — По итогам следующего заседания, которое состоится 13−14 июня, регулятор может озвучить планы по снижению объема выкупа бондов в долгосрочной перспективе. Если к июлю внутренний потребительский спрос восстановится, Банк Японии может повысить ставку».