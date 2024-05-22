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22 мая 2024, 16:52 Читати українською

Депозитарии ЕС смогут оставлять себе часть прибыли от замороженных активов рф

Европейские депозитарии, в которых хранятся замороженные суверенные российские активы, обязаны будут переводить 99,7% чистой прибыли, полученной от управления этими активами (норма начинает действовать с 15 февраля 2024 года), в качестве взноса, который пойдет на помощь Украине. Оставшуюся часть депозитарии могут оставить себе «для обеспечения эффективности своей работы», следует из опубликованного во вторник, 22 мая, в официальном журнале Евросоюза решения Совета Е С.

Европейские депозитарии, в которых хранятся замороженные суверенные российские активы, обязаны будут переводить 99,7% чистой прибыли, полученной от управления этими активами (норма начинает действовать с 15 февраля 2024 года), в качестве взноса, который пойдет на помощь Украине.
Фото:depositphotos

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Что известно

Впрочем, до 10% от чистой прибыли депозитарии смогут временно оставлять себе для соблюдения требований по капиталу и управления рисками.

«Если в будущем эта доля будет недостаточной, депозитарии могут обратиться к национальным регуляторам, должным образом обосновав дополнительный процент удержания средств», — говорится в решении.

Выплаты депозитариями должны делаться два раза в год «до тех пор, пока внештатная прибыль перестанет накапливаться на балансах центральных депозитариях в связи с отменой ограничительных мер, запрещающих операции с активами и резервами Центрального банка россии».

Напомним

Страны Евросоюза согласовали план по использованию прибыли от замороженных российских активов накануне во вторник.

После начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 году страны «Большой семерки» заморозили суверенные активы россии на сумму около $280 млрд, причем более двух третей из них находятся в ЕС. В прошлом году они принесли 3,9 млрд евро чистой прибыли, а с 15 февраля этого года — еще 557 млн евро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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