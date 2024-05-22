В апреле авторынок ЕС вырос на 13,7%. Доля бензиновых и дизельных машин продолжает уменьшаться

В апреле 2024 автомобильный рынок Европейского Союза вырос на 13,7%. Общее количество новых регистраций составило 913 995 единиц, благодаря значительному росту на всех основных рынках: Испания (23,1%), Германия (19,8%), Франция (10,9%) и Италия (7,7%). Об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

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За первые четыре месяца года регистрация новых авто в ЕС выросла на 6,6%, достигнув почти 3,7 млн. единиц. За этот период на крупнейших рынках региона был зафиксирован значительный рост: Германия и Испания — на 7,8%, за ними следуют Франция (+7%) и Италия (+6,1%).

Регистрация новых авто в ЕС по источнику питания

В апреле этого года электрические автомобили с аккумуляторами занимали около 12% автомобильного рынка ЕС, а гибридные электрические автомобили выросли до 29,1% с 24,9%. Совокупная доля бензиновых и дизельных автомобилей упала до менее половины рынка — 48,9% по сравнению с 52,8% в апреле прошлого года.

Электромобили

В апреле 2024 г. количество зарегистрированных электрических автомобилей на аккумуляторах выросло на 14,8% до 108 552 единиц, а их доля на рынке осталась на уровне около 12%.

Во Франции и Бельгии наблюдался значительный рост на 45,2% и 41,6% соответственно, в то время как Германия осталась стабильной (-0,2%). С января по апрель было зарегистрировано в общей сложности 441 992 новых электромобилей, что на 6,4% больше, чем в прошлом году.

Гибридные автомобили (HEV) также продемонстрировали значительный рост: количество регистраций в апреле выросло на 33,1%. Крупнейшие рынки этого сегмента, Франция (48,1%), Испания (38,5%), Германия (25,9%) и Италия (22,8%), зафиксировали двузначный рост, зарегистрировано 265 992 единиц. Это увеличило долю рынка гибридных электромобилей до 29,1% по сравнению с 24,9% в апреле 2023 года.

В прошлом месяце количество гибридных автомобилей, подключаемых к электросети (PHEV), выросло на 3,7%. В то время как в Бельгии наблюдалось значительное падение на 17,6%, а у Франции осталось стабильное значение (-0,1%), высокие показатели Германии с повышением на 28,4% помогли сбалансировать сегмент. В апреле подключаемые к электросети гибриды составляли 6,8% от общего рынка автомобилей, было продано 62 148 единиц.

Бензиновые и дизельные авто

В апреле 2024 года продажи бензиновых автомобилей выросли на 7,3% до 328 967 благодаря двузначному росту на ключевых рынках, таких как Испания (+24,1%), Германия (+18,6%) и Италия (+14,1%). Однако их доля на рынке снизилась с 38,1 до 36% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Между тем, рынок дизельных автомобилей оставался стабильным на уровне около 118 000 единиц, что составляет почти 13% рынка. Несмотря на значительное падение на таких основных рынках как Италия (-21,1%), Испания (-19,3%) и Франция (-18,1%), значительный рост в Германии (+28,2%) помог компенсировать это понижение.