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22 мая 2024, 14:05 Читати українською

10 украинских банков запросили разрешения на умышленное повреждение наличной гривны и три банка им воспользовались — НБУ

В начале большой войны, в 2022 году, три украинские банка занимались умышленным повреждением наличной украинской гривны, переводя их ее в неплатежеспособное состояние, чтобы платежная нацвалюта не досталась врагу. В 2023 и 2024 году такие действия не проводились. Об этом «Минфину» сообщили в Национальном банке в ответ на официальный запрос.

В начале большой войны, в 2022 году, три украинские банка занимались умышленным повреждением наличной украинской гривны, переводя их ее в неплатежеспособное состояние, чтобы платежная нацвалюта не досталась врагу.

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Что известно

Там также уточнили, что право на повреждение гривны запросили 10 банков, а воспользовались им 3. Имена банков и сумма выведенной из оборота гривны не уточняются.

«Повреждение наличной гривны осуществлялось только в 2022 году: в НБУ поступило ходатайство о повреждении наличных денег от 10 банков, три из которых использовали такое право», — говорится в ответе Нацбанка.

Напомним, что Национальный банк своими профильными постановлениями позволяет повреждать наличную гривну, находящую в кассах украинских банков, если те из-за боевых действий или террористических атак, не имеют возможности эвакуировать деньги на безопасную территорию. Все происходит, конечно же, по предварительному разрешению Нацбанка еще с 2014 года — после первых атак рф на Донецкую и Луганскую области. Это делается, чтобы платежеспособная наличность не попала в руки захватчиков.

Банкирам позволили повреждать гривну (после получения предварительного разрешения НБУ) разными способами — от механических проколов до окраски. Известны даже случаи, когда наличку обливали подсолнечным маслом. После повреждения составляется соответствующий акт, и считается, что сумма выведена из оборота, а Нацбанк впоследствии допечатывает (производит) этот объемы средств. На этот счет есть специальная инструкция для банков.

«Банк, в случае невозможности вывоза наличных денег и других ценностей, на основании распоряжения Национального банка (предоставляемого по его ходатайству) обеспечивает механическое повреждение банкнот национальной валюты или их повреждение специальным раствором, используемым в специализированных устройствах для хранения валютных ценностей/ другими красящими веществами (растворами) с окраской не менее 50% общей площади банкноты, с целью перевода банкнот в неплатежное состояние или состояние значительно поврежденных, согласно требованиям нормативно-правовых актов Национального банка подлежат обязательному направлению на исследования в НБУ», — объяснил НБУ в ответе «Минфину».

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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