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22 мая 2024, 15:25 Читати українською

Миллиардеры в США боятся больше налогов, чем войны — исследование

Для самых богатых семей мира главный риск в течение следующих пяти лет — большой геополитический конфликт, но не для США. Там семейные кланы больше опасаются высоких налогов, свидетельствует исследование швейцарского банка UBS, передает Liga.net.

Для самых богатых семей мира главный риск в течение следующих пяти лет — большой геополитический конфликт, но не для США.

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Согласно ежегодному отчету The Global Family Office Report, в целом в мире семейные офисы (фирмы, созданные самыми богатыми кланами мира для управления активами и богатством) говорят, что геополитический конфликт будет наибольшим риском в среднесрочной перспективе. Далее со значительным отставанием идут климатические изменения и долговый кризис.

Риски войны в Европе ощущаются сильнее, чем в других регионах мира.

Около 71% европейских «семейных офисов» назвали геополитический конфликт главным в течение следующих пяти лет.

С другой стороны Атлантического океана ситуация несколько иная. Хотя американские миллиардеры признают риск конфликта в ближайшее время, в более длительной перспективе для них большим риском является повышение налогов.

В Японии и Южной Корее оценивают риски примерно так же, как в Европе, а для семейных офисов Юго-Восточной Азии, как и США, налоги на первом месте.

В отчете UBS собраны ответы 320 респондентов, средний чистый капитал каждой семьи-участника составил $2,6 млрд. Исследование проводилось с января по март 2024 года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
Abramon
Abramon
22 мая 2024, 15:46
#
Просто сімейні клани США не зіткнулися з війною, інакше б змінили свою думку.
+
0
Exba
Exba
22 мая 2024, 15:49
#
От войны можно уехать в другую страну, но с паспортом США всё равно будешь их налоговым резидентом, независимо от места фактического проживания
+
0
Abramon
Abramon
22 мая 2024, 16:04
#
Якщо в тебе матеріальні активи (заводи, фабрики і т.д.) і їх рознесли КАБами то який там страх оподаткування.
Після втрати цих активів людина стає просто ніким ще й з зобов'язаннями перед кредиторами чи інвесторами.
Якщо нематеріальні активи — це інша історія.
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