Миллиардеры в США боятся больше налогов, чем войны — исследование

Для самых богатых семей мира главный риск в течение следующих пяти лет — большой геополитический конфликт, но не для США. Там семейные кланы больше опасаются высоких налогов, свидетельствует исследование швейцарского банка UBS, передает Liga.net.

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Согласно ежегодному отчету The Global Family Office Report, в целом в мире семейные офисы (фирмы, созданные самыми богатыми кланами мира для управления активами и богатством) говорят, что геополитический конфликт будет наибольшим риском в среднесрочной перспективе. Далее со значительным отставанием идут климатические изменения и долговый кризис.

Риски войны в Европе ощущаются сильнее, чем в других регионах мира.

Около 71% европейских «семейных офисов» назвали геополитический конфликт главным в течение следующих пяти лет.

С другой стороны Атлантического океана ситуация несколько иная. Хотя американские миллиардеры признают риск конфликта в ближайшее время, в более длительной перспективе для них большим риском является повышение налогов.

В Японии и Южной Корее оценивают риски примерно так же, как в Европе, а для семейных офисов Юго-Восточной Азии, как и США, налоги на первом месте.

В отчете UBS собраны ответы 320 респондентов, средний чистый капитал каждой семьи-участника составил $2,6 млрд. Исследование проводилось с января по март 2024 года.