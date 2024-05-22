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22 мая 2024, 14:32 Читати українською

Рада приняла мораторий на банкротство гособъектов критической инфраструктуры

Верховная Рада поддержала в целом законопроект № 8316, который вводит мораторий на банкротство государственных объектов критической инфраструктуры во время военного положения и на два года после его окончания. Об этом сообщает первый заместитель руководителя Комитета В Р по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Верховная Рада поддержала в целом законопроект № 8316, который вводит мораторий на банкротство государственных объектов критической инфраструктуры во время военного положения и на два года после его окончания.
Фото: armyinform.com.ua

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«Совет принял (законопроект) № 8316 о моратории на банкротство объектов критической инфраструктуры, находящихся в государственной собственности во время военного положения + 2 года. „За“ в общей сложности только 227», — написал он в Telegram.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, предлагается установить, что споры (дела), предметом которых является право собственности государства на объекты критической инфраструктуры, находящиеся в государственной собственности, и/или осуществление восстановления платежеспособности таких объектов или признание их банкротом, не будут подлежать судебному разбирательству в период действия военного положения и в течение двух лет со дня его прекращения или отмены.

Соответствующий законопроект был зарегистрирован еще в конце 2022 года. В первом чтении он был поддержан в марте 2023 года. В августе депутаты отправили его на повторное второе чтение.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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innapcholko
innapcholko
22 мая 2024, 16:42
#
Теперь воровать можно в долг
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