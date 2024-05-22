Hex Trust выпустил стейблкоин на блокчейне Flare, deBridge представил токен DBR: что нового на рынке

Hex Trust выпустил стейблкоин на блокчейне Flare

Гонконгский криптовалютный кастодиан Hex Trust выпустил USDX — стейблкоин на базе блокчейна Flare. Цена актива привязана к курсу американского доллара.

Разработкой проекта занималась дочерняя компания кастодиана HT Digital Assets. В организации отметили, что это первый стейблкоин в экосистеме Flare.

Актив поддерживает паритет с американским долларом и обеспечен по курсу 1:1. Резерв USDX, согласно прессрелизу, представлен преимущественно облигациями Казначейства США со сроком погашения от одного до трех месяцев.

В компании отметили, что стейблкоин выступит «связующим звеном» для развития DeFi в экосистеме Flare. Помимо взаиморасчетов в рамках других проектов USDX несет и другие преимущества.

В частности, платформа Clearpool объявила о том, что запустит Т-пул со стейблокином. Он позволит владельцам заблокировать активы в USDX, получив cUSDX.

Этот токен, в частности, можно использовать в качестве залога для получения ссуд на лендинговых протоколах Flare. Кроме того, что стейкинг позволит сохранить гибкость ликвидности, владельцы также получат определенное вознаграждение в токенах Flare (FLR).

На фоне новости начал активно расти, но потом немного откатился назад, согласно CoinMarketCap. К моменту написания новости он торгуется на уровне $0,028.

В конце мая Палата представителей США рассмотрит билль о регулировании криптоактивов

Палата представителей Конгресса США может рассмотреть в конце мая 2024 г. законопроект HR 4763. Он определяет условия, при которых цифровой актив попадает под категорию ценных бумаг или может быть определен как товар.

Дело касается закона «О финансовых инновациях и технологиях XXI века» (FIT21). Его цель — уточнение юрисдикции Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) по криптоактивам.

Документ предусматривает, что при разработке нормативно правовой базы для индустрии необходимо учесть ее специфическую структуру. В частности, если цифровой актив является функциональным и децентрализованным, он должен определяться как товар.

В таком случае право регулирования предоставляется CFTC в соответствии с профилем ведомства. Если упомянутыми характеристиками криптоактив не обладает, может попасть под категорию ценных бумаг. При таком определении функции контроля предоставляются SEC.

«Если, помимо прочих требований, ни один человек не имеет односторонних полномочий контролировать блокчейн или его использование, и ни один эмитент или аффилированное лицо не имеет контроля над 20% и более цифрового актива или права голоса», — говорится в документе о понятии децентрализации.

Кроме того, билль предусматривает введение новых требований по защите пользователей. Они касаются разделения клиентских средств, ограничений на годовой объем продаж токенов и обязательств по раскрытию информации.

deBridge представил токен DBR накануне аирдропа

EVM-совместимый кросчейн-протокол deBridge объявил о запуске governance-токена DBR и раскрыл особенности будущего распределения актива.

Общая эмиссия монет на Solana-стандарте SPL составит 10 млрд, первоначальное рыночное предложение — 1,8 млрд.

Среди сообщества в рамках предполагаемого аирдропа распределят 20% или 2 млрд. DBR. Столько же получит команда разработчиков, а 17% принадлежит стратегическим партнерам.

В поддержку экосистемы планируется направить 26% эмиссии. В сокровищницу deBridge Foundation поступит 15% от общего количества DBR.

Согласно заявлению, правила проведения аирдропа будут объявлены позже. Однако раздача состоится на основе снапшота «первого сезона и последующих». Учитываться также будет связана с запуском токена активности.

По данным The Block, в начале апреля команда deBridge задним числом распределила баллы среди более 200 000 действующих пользователей. В программу вошли партнерские проекты типа Jupiter, Solflare, Zeta Markets, Banana Gun и Birdeye, которые интегрировали кросчейн-мост.

Трейдера, заработавшего $1 миллион на токене MAGA, заподозрили в инсайдерской торговле

Неизвестный пользователь заработал на «политическом» мем-токене MAGA около $1 млн. Аналитики Lookonchain обвинили трейдера в инсайдерской торговле.

По данным исследователей, инвестор потратил 5,35 ETH ($19 586) на покупку 140,4 млрд MAGA — примерно 33,3% всего предложения монеты.

Позже он продал 79,9 млрд MAGA за 320 ETH ($1,05 млн). На кошельке трейдера по-прежнему остается еще 60,5 млрд мемкоинов стоимостью свыше $9 млн.

Однако пользователь под ником Dominium отметил, что рассмотренные Lookonchain транзакции отражают характеристики операций MEV-ботов, использующих арбитражные возможности для получения прибыли.

Мем-токен MAGA является аббревиатурой лозунга Дональда Трампа: «Сделаем Америку снова большой» (Make America Great Again).

К моменту написания новости актив торгуется на уровне $8,31. В сутки он вырос на 5,94%, за месяц — на 57,08%. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.