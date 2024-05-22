Курс валют на 22 мая: доллар и евро дорожают

В среду на наличном рынке курс доллара прибавил в покупке и продаже 5 копеек. Евро в покупке и продаже также прибавило 5 копеек.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке прибавил 4 копейки, а в продаже 3 копейки. Евро прибавило 24 копейки в покупке и 3 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,60−40,10 грн. Евро покупают за 42,90 грн, а продают за 43,60 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,04−40,13, евро — 43,49−43,65 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 39,77−39,81 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,21−43,23 грн/евро.

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