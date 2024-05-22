Ощадбанк инвестировал в облигации Новой почты 650 млн

Государственный Ощадбанк заключил с Новой почтой соглашение о приобретении необеспеченных корпоративных облигаций серии «Е» со сроком погашения 15 месяцев на сумму 650 млн грн, сообщает пресс-служба финучреждения во вторник.

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«Приобретение облигаций на столь значительную сумму свидетельствует как о готовности Ощада разделять риски вместе с бизнесом для восстановления страны, так и о безупречной репутации „Новой почты“», — приводятся в пресс-релизе слова заместителя председателя правления Ощадбанка, ответственного за корпоративный бизнес Юрия Кациона.

«К тому же этот проект может стать очередным шагом для популяризации ценных бумаг как альтернативного инструмента привлечения средств для развития украинского бизнеса», — добавил он.

Уточняется, что выпуск облигаций серии «Е» был зарегистрирован 26 апреля 2024 года. Это уже третье соглашение с 2019 года по финансированию госбанком «Новой почты» путем приобретения корпоративных облигаций.