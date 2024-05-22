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22 мая 2024, 11:25 Читати українською

Ощадбанк инвестировал в облигации Новой почты 650 млн

Государственный Ощадбанк заключил с Новой почтой соглашение о приобретении необеспеченных корпоративных облигаций серии «Е» со сроком погашения 15 месяцев на сумму 650 млн грн, сообщает пресс-служба финучреждения во вторник.

Государственный «Ощадбанк» заключил с «Новой почтой» соглашение о приобретении необеспеченных корпоративных облигаций серии «Е» со сроком погашения 15 месяцев на сумму 650 млн грн, сообщает пресс-служба финучреждения во вторник.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости«Приобретение облигаций на столь значительную сумму свидетельствует как о готовности Ощада разделять риски вместе с бизнесом для восстановления страны, так и о безупречной репутации „Новой почты“», — приводятся в пресс-релизе слова заместителя председателя правления Сбербанка, ответственного за корпоративный бизнес Юрия Кациона.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Приобретение облигаций на столь значительную сумму свидетельствует как о готовности Ощада разделять риски вместе с бизнесом для восстановления страны, так и о безупречной репутации „Новой почты“», — приводятся в пресс-релизе слова заместителя председателя правления Ощадбанка, ответственного за корпоративный бизнес Юрия Кациона.

«К тому же этот проект может стать очередным шагом для популяризации ценных бумаг как альтернативного инструмента привлечения средств для развития украинского бизнеса», — добавил он.

Уточняется, что выпуск облигаций серии «Е» был зарегистрирован 26 апреля 2024 года. Это уже третье соглашение с 2019 года по финансированию госбанком «Новой почты» путем приобретения корпоративных облигаций.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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torn
torn
22 мая 2024, 13:56
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З початку квітня компанія Нова Пошта (NovaPay) примусово та безальтернативно переводить всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу, де за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару бере комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків.
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