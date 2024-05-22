За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 300 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 496370 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 21 мая: 1 300 российских оккупантов, 6 танков и 56 БПЛА
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- личного состава — около 496370 (+1300) человек,
- танков — 7611 (+6) ед,
- боевых бронированных машин — 14721 (+22) ед,
- артиллерийских систем — 12820 (+41) ед,
- РСЗО — 1077 (+0) ед,
- средства ПВО — 812 (+1) ед,
- самолетов — 354 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 10346 (+56),
- крылатые ракеты — 2208 (+1),
- корабли /катера — 27 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 17442 (+59) ед,
- специальная техника — 2090 (+5)
Источник: Минфин
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