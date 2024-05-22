Европейские рынки приблизились к рекордным отметкам

Европейские рынки акций приблизились к рекордным пикам на фоне оптимизма по поводу роста корпоративных доходов и потенциального снижения процентной ставки, пишет Bloomberg.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

Так, общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,2% после достижения исторического максимума на прошлой неделе. Среди лидеров роста — акции сырьевых компаний благодаря резкому скачку цен на золото и медь.

В рост также пошли акции промышленных товаров и технологий, зато акции автомобильной промышленности оказались в числе отстающих.

На нынешнее ралли влияют как положительные результаты квартальных отчетов, которые оказались лучше, чем ожидалось, и надежды на более скорое снижение процентной ставки Европейским центральным банком.

На таком оптимизме стратеги Morgan Stanley повысили целевой показатель индекса MSCI Europe до 2500 пунктов, то есть на 18% по сравнению с текущим уровнем в течение следующих 12 месяцев.

Повлияло на такой прогноз как улучшение макропоказателей, так и рост корпоративного доверия, восстановление активности в сфере слияний и поглощений, привлекательное распределение капитала и недооцененное распространение ИИ.