Сегодня по всей Украине будут действовать графики отключений — Укрэнерго

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Графики отключений

«Графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00. Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается. С 07:00 до 18:00 применение ограничений не прогнозируется», — говорится в сообщении.

Отключения могут быть применены при превышении определенных объемов лимитов потребления, диспетчерский центр Укрэнерго каждый вечер доводит до каждого облэнерго.

В энергетической компании отметили, что информацию, когда будут применены отключения в регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

«Главная причина применения мер ограничения — последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям. С 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак», — добавили в Укрэнерго.