В рф за год число долларовых миллионеров выросло в полтора раза — исследование

Средства состоятельных клиентов (с капиталом от $1 млн, сегмент HNWI — «high net worth individuals»), размещенные во вкладах и инвестиционных инструментах в российских банках и инвесткомпаниях, увеличились за 2023 год сразу на 62% — до 13,1 трлн рублей. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Frank RG.

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По подсчетам компании, на сегмент HNWI приходится порядка 23% совокупного финансового капитала россии. Теперь минимальный порог для этой категории — 100 млн рублей.

И за прошедший год количество таких клиентов составила почти 22 тысячи человек, увеличившись за год на 50%. Если же оценивать количество «в старых границах» — 60 млн рублей, то число таких клиентов составило 52,5 тысячи человек.

Аналитики Frank RG пишут, что впервые выделили сегмент VHNWI («very high net worth individuals») с капиталом от 500 млн рублей, размещенного в россии, и его численность составила около 4 тысяч человек на конец 2023 года, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 60%.

«В 2023 год мы фиксируем беспрецедентный рост рынка Private Banking. Наиболее значимым драйвером роста финансового капитала клиентов NHWI в рф стал приток „новых денег“, что обусловлено главным образом сокращением оттока капитала из россии», — указывает проектный директор Premium & Private Banking Frank RG.

В какой валюте портфель

На валюту по-прежнему приходится около 30% портфеля, основное место занимают доллар и юань — их в среднем 53% и 31% соответственно. Третье место занимает евро, а четвертое — дирхам.

Наиболее популярными юрисдикциями для размещения капитала пока остаются ОАЭ (его используют 16% опрошенных) и страны Евросоюза и Великобританию.

Однако доли этих стран падают — только за 2023 год в случае ЕС она сократилась с 20 до 11%, в случае ОАЭ с 17 до 16%. То же произошло со Швейцарией — сокращение с 19 до 6%, Турцией (с 8 до 5%), США (с 5 до 3%). Исключение составил лишь Китай — его стали использовать 3% опрошенных, а раньше было 2%.

В планах у состоятельных клиентов также активное использование китайской юрисдикции — доля опрошенных выросла с 5 до 9%, а также Евросоюза и Великобритании — с 5 до 6%.

Напомним

В 2022 году картина была совершенной иной — капитал состоятельных россиян резко сократился более чем на 20% до 10,9 трлн рублей. Это было вызвано бегством капитала из страны, обвалом фондового рынка и уходом капитала в неликвидные формы: золото, недвижимость, текущий или новый бизнес.