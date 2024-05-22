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22 мая 2024, 8:52 Читати українською

Шмыгаль дал поручение изменить систему отключений потребителей от электроэнергии

Минэнерго и Укрэнерго получили поручение о срочной разработке и утверждении отдельного постановления правительства, которым необходимо урегулировать вопросы плановых отключений потребителей, возникших вследствие массированных ракетно-дроновых атак россией, энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.

Минэнерго и Укрэнерго получили поручение о срочной разработке и утверждении отдельного постановления правительства, которым необходимо урегулировать вопросы плановых отключений потребителей, возникших вследствие массированных ракетно-дроновых атак россией, энергетической инфраструктуры.
Фото:@Denys_Smyhal

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«Ситуация в энергетике тяжелая. Из-за значительного дефицита продолжаем рекордные объемы импорта электроэнергии из Европы. Но импорт не позволяет перекрыть потери от российского террора. Поэтому Укрэнерго вынуждено прибегать к почасовым отключениям электроэнергии для предприятий и граждан.

Сейчас очень важна сознательная позиция каждого потребителя. Благодарен всем, кто экономит электроэнергию, чтобы свет победил тьму", — написал Шмыгаль.

Что предлагает Шмыгаль

Графики ограничений потребителей как бытовых, так и промышленных должны быть «рациональными, справедливыми и равномерными».

Критерии таких отключений также должны включать в себя определение конкретных параметров объектов, подлежащих отключению.

«Этот документ также должен содержать перечень критически важных для государства объектов, нуждающихся в приоритетном электроснабжении, и очередность распределения предельной мощности между другими потребителями, не входящими в перечень критически важных», — отметил глава правительства.

Напомним

Ранее Укрэнерго опубликовало разъяснение о том, как работает схема почасовых отключений и уточнило, что не определяет время, когда вводятся в конкретном регионе или городе отключение.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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zzzachary
zzzachary
22 мая 2024, 9:52
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Краще б доручив змінити систему управління Україною та замінити Кабмін Раду та Президента!
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