Минэнерго и Укрэнерго получили поручение о срочной разработке и утверждении отдельного постановления правительства, которым необходимо урегулировать вопросы плановых отключений потребителей, возникших вследствие массированных ракетно-дроновых атак россией, энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.
Шмыгаль дал поручение изменить систему отключений потребителей от электроэнергии
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«Ситуация в энергетике тяжелая. Из-за значительного дефицита продолжаем рекордные объемы импорта электроэнергии из Европы. Но импорт не позволяет перекрыть потери от российского террора. Поэтому Укрэнерго вынуждено прибегать к почасовым отключениям электроэнергии для предприятий и граждан.
Сейчас очень важна сознательная позиция каждого потребителя. Благодарен всем, кто экономит электроэнергию, чтобы свет победил тьму", — написал Шмыгаль.
Что предлагает Шмыгаль
Графики ограничений потребителей как бытовых, так и промышленных должны быть «рациональными, справедливыми и равномерными».
Критерии таких отключений также должны включать в себя определение конкретных параметров объектов, подлежащих отключению.
«Этот документ также должен содержать перечень критически важных для государства объектов, нуждающихся в приоритетном электроснабжении, и очередность распределения предельной мощности между другими потребителями, не входящими в перечень критически важных», — отметил глава правительства.
Напомним
Ранее Укрэнерго опубликовало разъяснение о том, как работает схема почасовых отключений и уточнило, что не определяет время, когда вводятся в конкретном регионе или городе отключение.
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