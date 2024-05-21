К закрытию межбанка курс доллара вырос на 10 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже. Евро выросло на 7 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 21 мая: доллар и евро продолжают рост на межбанке
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Открытие 21 мая
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Закрытие 21 мая
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Изменения
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39,67/39,69
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39,77/39,81
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10 /12
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43,09/43,09
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43,16/43,18
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7/9
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,55−40,05 грн. Евро покупают за 42,85 грн., а продают за 43,55 грн.
В обменниках доллар торгуется за 40,00−40,10, евро — 43,45−43,62 грн.
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Источник: Минфин
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