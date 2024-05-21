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21 мая 2024, 18:22 Читати українською

Объем предоставленных населению ипотечных кредитов в марте вырос на 10,5% благодаря программе «еОселя»

Банки Украины в марте выдали 878 ипотечных кредитов на общую сумму 1,4 млрд грн — об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечных кредитах, сообщает Нацбанк.

Банки Украины в марте выдали 878 ипотечных кредитов на общую сумму 1,4 млрд грн — об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечных кредитах, сообщает Нацбанк.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиКак изменился объем ипотечных кредитов объем предоставленных населению ипотечных кредитов в марте 2024 г.
Фото:depositphotos

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как изменился объем ипотечных кредитов

  • объем предоставленных населению ипотечных кредитов в марте 2024 г. вырос по сравнению с предыдущим месяцем (февраль 2024 г.) на 10,5%;

  • о выдаче новой ипотеки в феврале проинформировали девять банков, кредитовавших приобретение жилья. Большинство сделок по-прежнему заключалось на вторичном рынке недвижимости;

  • движителем ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы «еОселя» (почти все кредиты в марте предоставлены в пределах этой программы);

  • Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в марте пятый месяц подряд осталась на уровне 7,6% годовых.

Где выдано больше всего

В региональном разрезе наибольшее количество ипотечных кредитов в марте выдано в г. Киев и Киевской области — 369 договоров на общую сумму 673,9 млн грн (46,8% от общего объема), Львовской (55 договоров на 100 млн грн), Одесской (49 на 70,7 млн грн) и Ивано-Франковской (40 на 56,1 млн грн) областях.

В опросе в апреле 2024 года ответы предоставили 37 банков с долей 98,1% от общего валового ипотечного портфеля на конец 2021 года.

Источник: Минфин
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