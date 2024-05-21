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21 мая 2024, 18:10 Читати українською

На портале «Дия» теперь можно подать заявление о поврежденном имуществе

На портале «Дия» можно подать заявление в международный Реестр ущерба о поврежденном или уничтоженном в результате войны имуществе. Ранее такой сервис был доступен только в мобильном приложении, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

На портале «Дия» можно подать заявление в международный Реестр ущерба о поврежденном или уничтоженном в результате войны имуществе.
Фото:depositphotos

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Что известно

«Украинцы, чьи дома пострадали от российской агрессии, теперь могут сообщить в международный Реестр убытков о поврежденном или уничтоженном имуществе на портале Дия… Данные из Реестра станут основой для будущих репараций, которые россия должна заплатить за все разрушения и преступления», — говорится в сообщении.

При использовании портала нужно кликнуть на «Каталог услуг» и выбрать «Заявление о возмещении ущерба».

В настоящее время услуга доступна украинцам, имеющим Акт о поврежденном имуществе от местных властей. Впоследствии подать заявление в международный Реестр ущерба будет возможно и без акта, в частности, если жилье на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий.

Если заявитель использует приложение «Дия», то необходимо выбрать меню «Сервисы», а затем — «Возмещение ущерба».

Источник: Минфин
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