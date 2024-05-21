В этом видео финансовый аналитик Михаил Федоров рассказывает о том, почему Запад так слаб, и почему россияне не готовы к демократии, а также о росте идей гуманизма.
Почему Запад так слаб: «Откат» глобализации и почему россияне не готовы к демократии (видео)
- Почему Запад так слаб
- Рост идей гуманизма
- Принципы равенства и работают ли они везде
- «Откат» глобализации
- Почему «трамписты» за россию
Источник: Минфин
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