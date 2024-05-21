В течение апреля 2024 сумма удовлетворения требований кредиторов банков в ликвидации составила более 260,3 млн грн. Об этом говорится в сообщении Фонда.
В апреле кредиторы банков в управлении Фонда получили более 260 млн грн
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Из этих средств около 93,91 млн грн — погашение требований Нацбанка как обеспеченного кредитора и 81,4 млн грн — удовлетворение требований Фонда гарантирования вкладов, возникших в случаях, определенных Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».
При этом более 137,8 млн грн получили кредиторы 7-й очереди (юрлица-клиенты банка). Остальные средства были выплачены кредиторам других очередей.
«Почти 138 млн грн, получивших бизнес в апреле, фактически возвращаются в экономику страны. Удовлетворение требований юрлиц-клиентов банка предоставляет дополнительные возможности бизнеса развивать и планировать свою деятельность», — объясняет заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Ольга Билай.
Напомним
С начала текущего года банки, ликвидацию которых осуществлял Фонд, удовлетворили требования кредиторов на 1148 млн грн.
В целом за время деятельности Фонда эта сумма составляет 69 927,6 млн грн, из которых более 18 млн грн погашены обеспеченным кредиторам,
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