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21 мая 2024, 14:46 Читати українською

В апреле кредиторы банков в управлении Фонда получили более 260 млн грн

В течение апреля 2024 сумма удовлетворения требований кредиторов банков в ликвидации составила более 260,3 млн грн. Об этом говорится в сообщении Фонда.

В течение апреля 2024 сумма удовлетворения требований кредиторов банков в ликвидации составила более 260,3 млн грн.
Фото:depositphotos

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Из этих средств около 93,91 млн грн — погашение требований Нацбанка как обеспеченного кредитора и 81,4 млн грн — удовлетворение требований Фонда гарантирования вкладов, возникших в случаях, определенных Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

При этом более 137,8 млн грн получили кредиторы 7-й очереди (юрлица-клиенты банка). Остальные средства были выплачены кредиторам других очередей.

«Почти 138 млн грн, получивших бизнес в апреле, фактически возвращаются в экономику страны. Удовлетворение требований юрлиц-клиентов банка предоставляет дополнительные возможности бизнеса развивать и планировать свою деятельность», — объясняет заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Ольга Билай.

Напомним

С начала текущего года банки, ликвидацию которых осуществлял Фонд, удовлетворили требования кредиторов на 1148 млн грн.

В целом за время деятельности Фонда эта сумма составляет 69 927,6 млн грн, из которых более 18 млн грн погашены обеспеченным кредиторам, в т. ч. 16 691,6 млн грн — НБУ (включая за счет обращения взыскания на предмет залога и имущества поручителей).

Источник: Минфин
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