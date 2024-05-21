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21 мая 2024, 13:59 Читати українською

АЗС снижают цены на автогаз

За неделю с 13 по 21 мая розничные цены на сжиженный газ снизились на 8 коп./л, до 26,76 грн/л. С начала месяца динамика составила 77 коп./л. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

За неделю с 13 по 21 мая розничные цены на сжиженный газ снизились на 8 коп./л, до 26,76 грн/л.
Фото: oligarh.media

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Больше всего за неделю — на 1 грн/л — подешевел газ в харьковской сети U.GO, меньше всего — на 0,09 грн/л — у «БРСМ-Нефть». В других сетях среднего и нижнего ценового диапазона цена газа снизилась на 0,10−0,75 грн/л.

В частности, в атаку пошел «Авантаж». Сбросив за неделю 0,70 грн/л, оператор вернул себе статус держателя минимальных цен с 24,75 грн/л на потолке.

Разница между стоимостью ресурса в сетях премиум- и дискаунт-сегмента за неделю выросла на 0,40 грн/л и на 20 мая составляет 2,88 грн/л.

Цены в течение недели изменялись неравномерно. Так, в Полтавской, Волынской, Житомирской, Тернопольской и Черниговской областях сети не пересматривали стоимость ресурса. Наиболее активными были в Донецкой, Ровенской и Херсонской областях.

Изменение розничных цен на газ на АЗС с 13 по 20 мая 2024 г., грн/л:

Источник: Минфин
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