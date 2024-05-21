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21 мая 2024, 12:55 Читати українською

Европейский инвестбанк профинансирует строительство «железного купола» для Польши

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит Польше 300 млн евро на спутниковый компонент для защиты неба. Об этом сообщил премьер-министр Дональд Туск.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит Польше 300 млн евро на спутниковый компонент для защиты неба.

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Он объявил о соглашении по займам на польский спутниковый компонент в рамках европейского «щита» противоракетной обороны (ПРО).

«Речь идет о 300 млн евро, значительной сумме, благодаря которой наш план постройки железного купола над Польшей и Европой продвинулся на шаг вперед», — заявил Туск.

Через несколько дней Туск вместе с другими европейскими премьерами планирует представить проект строительства «железного купола» над Европой.

В апреле возможность создания «железного купола» для защиты европейских городов от воздушных атак на случай войны Туск обсудил с датской коллегой Мэтте Фредериксен.

Президент Польши Анджей Дуда критиковал идею участия Польши в программе, называя ее «немецким бизнес-проектом». В ответ Туск сказал, что для него не важно, «кто какой бизнес имеет в вопросах вооружения или обороны», а важно, чтобы Польша была в большей безопасности.

Железный купол — это мобильная система противовоздушной обороны. Израиль — единственная страна в мире, эксплуатирующая ее на национальном уровне. Система предназначена для перехвата и уничтожения ракет и артиллерийских снарядов малой дальности.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
21 мая 2024, 14:37
#
Польща останнім часом так озброюється, що по ходу скоро буде «вєсєлуха».
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