Во вторник на наличном рынке курс доллара прибавил в покупке 10 копеек, а в продаже 3 копейки. Евро не изменилось в покупке и прибавило 10 копеек в продаже.
Курс валют на 21 мая: доллар и евро в банках подорожали на 10 копеек
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках в покупке потерял 2 копейки, а в продаже не изменился. Евро прибавило 2 копейки в покупке и 5 копеек в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,50−40,00 грн. Евро покупают за 42,80 грн., а продают за 43,50 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,95−40,05, евро — 43,38−43,55 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 39,67−39,69 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,09−43,09 грн/евро.
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