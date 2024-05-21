Курс валют на 21 мая: доллар и евро в банках подорожали на 10 копеек

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке потерял 2 копейки, а в продаже не изменился. Евро прибавило 2 копейки в покупке и 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,50−40,00 грн. Евро покупают за 42,80 грн., а продают за 43,50 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,95−40,05, евро — 43,38−43,55 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 39,67−39,69 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,09−43,09 грн/евро.

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