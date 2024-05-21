За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 380 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 495 070 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 20 мая: 1380 российских оккупантов, 15 танков и 54 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 495070 (+1380) человек,
- танков — 7605 (+15) ед,
- боевых бронированных машин — 14699 (+34) ед,
- артиллерийских систем — 12779 (+42) ед,
- РСЗО — 1077 (+1) ед,
- средства ПВО — 811 (+4) ед,
- самолетов — 354 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 10290 (+54),
- крылатые ракеты — 2207 (+2),
- корабли /катера — 27 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 17383 (+72) ед,
- специальная техника — 2085 (+6)
Источник: Минфин
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