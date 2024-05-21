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21 мая 2024, 13:37 Читати українською

На Уолл-стрит назвали самые опасные акции на американском рынке

Генеральный директор инвестиционной исследовательской компании New Constructs Дэвид Трейнер считает, что бумаги сети магазинов видеоигр GameStop находятся в списке опасных акций, пишет CNBC.

Генеральный директор инвестиционной исследовательской компании New Constructs Дэвид Трейнер считает, что бумаги сети магазинов видеоигр GameStop находятся в списке опасных акций, пишет CNBC.
Фото:depositphotos

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Что говорят эксперт

Он считает, что цена таких бумаг хотя и не упадет до нуля, но, скорее всего, значительно снизится, потому что их рыночная оценка неоправданно высока по сравнению с их очень плохими денежными потоками и прибылью.

Ранее акции сети магазинов видеоигр GameStop входили в список «акций-зомби» (Zombie Stock), цена которых, скорее всего, упадет до $0, сообщил эксперт.

По его мнению, таким компаниям не хватает денег, чтобы поддерживать расход денежных средств в течение очень долгого времени, и они, скорее всего, обанкротятся или будут вынуждены привлечь новый капитал, который значительно размоет доли акционеров.

С 2022 года компания GameStop привлекла более $1 млрд за счет размещения акций, отметил Трейнер. Хотя фундаментальные показатели акций улучшились, GameStop все еще находится в опасной зоне, сообщил он.

Бумаги GameStop — это так называемые мемные акции, которые стали популярными благодаря социальным сетям, в том числе Reddit и X (бывшая Twitter). Эти бумаги привлекли розничных инвесторов, стремящихся получить быструю прибыль. В январе 2021 года бумаги сети магазинов GameStop за две недели подорожали с $20 до $483 и получили прозвище мемных.

В пятницу, 17 мая, акции GameStop обвалились на премаркете на 17% после того, как компания подала новую заявку на продажу ценных бумаг. Компания заявила, что это может быть смешанное предложение обыкновенных акций, привилегированных акций и депозитарных акций, варрантов, договоров купли-продажи, паев и прав подписки, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции. Сумму размещения компания не раскрыла.

Мемными называют акции, котировки которых целенаправленно разгоняются частными инвесторами вне привязки к фундаментальным показателям бизнеса. В 2021 году пользователи форума Reddit разогнали стоимость акций сети магазинов видеоигр GameStop, сети кинотеатров AMC и ряда других компаний. Так они хотели наказать крупные хедж-фонды, которые ставили на то, что акции компаний подешевеют.

Разгон котировок привел к так называемому шорт-сквизу — ситуации, в которой инвесторы, поставившие на снижение котировок и открывшие короткие позиции, вынуждены покупать бумаги, цены на которые вопреки их ожиданиям начали расти. Такая ситуация еще больше разгоняла мемные акции, которые дорожали на сотни процентов.

Дэвид Трейнер назвал еще несколько популярных акций, которые входят в список опасных бумаг. Среди них — бумаги сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings, акции сервиса доставки еды DoorDash, бумаги онлайн-брокера Robinhood, акции канадского производителя каннабиса Tilray Brands и бумаги производителя заменителей мяса на растительной основе Beyond Meat.

В частности, Трейнер считает, что акции сети AMC не должны стоить даже $1 за бумагу. В четверг, 16 мая, бумаги сети кинотеатров закрылись на уровне $4,63.

Основные результаты отчета сервиса доставки еды DoorDash за первый квартал могут на первый взгляд показаться положительными, но они маскируют продолжающуюся убыточную природу его бизнеса, рассказал эксперт. Он сослался на продолжающееся ухудшение основных показателей, в том числе на нестабильные расходы и постоянное сжигание денежных средств.

Сервис Robinhood с 2020 по 2022 год потратил $7,8 млрд свободного денежного потока без учета приобретений. «Привлечение дополнительного капитала для финансирования этого прибыльного бизнеса, скорее всего, будет стоить дорого, особенно в условиях охлаждения рынка криптовалют и замедления роста Robinhood», — сказал Трейнер. Рост Robinhood значительно замедлился, что добавляет опасений в отношении расходов.

Источник: Минфин
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