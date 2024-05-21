Катарский Lesha Bank купил бывшую «дочку» Сбербанка в Казахстане за $146,6 млн

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Что известно

«31 марта 2024 года между Lesha Bank и АО «НУХ «Байтерек» заключен договор купли-продажи на приобретение всего уставного капитала Bereke Bank в Республике Казахстан по цене в размере 65 млрд тенге ($146,6 млн). К соглашению применяются предварительные условия, которые стороны должны выполнить для завершения сделки купли-продажи, включая предварительное условие для вступления соглашения в силу через получение от холдинга «Байтерек» необходимого одобрения», — сообщил Lesha Bank и добавил, что это одобрение получено.

Напомним

Lesha Bank заявил о планах по покупке у холдинга «Бейтерек» 100% акций неназванного казахстанского банка 14 февраля 2024 года. При этом ранее председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова заявляла об интересе инвестора из Катара к Bereke Bank. Отмечалось, что цена сделки определится по итогам оценки банка со стороны катарского инвестора.

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Интерес к покупке Bereke Bank проявляли Европейский банк реконструкции и развития, инвесторы из ОАЭ, Катара и банки Грузии.