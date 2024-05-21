Страны «Рамштайна» уже выделили Украине $95 миллиардов военной поддержки — министр обороны США

Страны формата «Рамштайн» выделили $95 миллиардов военной поддержки Украине. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает Укринформ.

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Помощь Украине

«Наши коллеги-члены Контактной группы продолжают активизироваться для того, чтобы удовлетворить наиболее насущные потребности Украины. Итого они выделили более $95 миллиардов на помощь Украине в сфере безопасности с начала полномасштабного вторжения Путина в феврале 2022 года», — отметил министр обороны США.

Он подчеркнул, что защиту Украинского государства поддерживают все полсотни стран, входящих в Контактную группу, «и мы продолжим оказывать Украине поддержку, в которой она нуждается».

Кроме того, Остин подчеркнул решительную настроенность Соединенных Штатов передавать помощь Украине и в очередной раз убежден, что эта поддержка изменит ситуацию на поле боя.

Остин подчеркнул, что следующие недели и месяцы будут решающими.

«Поэтому мы продолжим действовать решительно. Выживание и успех Украины являются ключевыми для безопасности Украины, безопасности Европы, глобальной безопасности и безопасности Америки», — подчеркнул Остин.