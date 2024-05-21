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21 мая 2024, 8:34 Читати українською

Страны «Рамштайна» уже выделили Украине $95 миллиардов военной поддержки — министр обороны США

Страны формата «Рамштайн» выделили $95 миллиардов военной поддержки Украине. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает Укринформ.

Страны формата «Рамштайн» выделили $95 миллиардов военной поддержки Украине.
Фото:epravda

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Помощь Украине

«Наши коллеги-члены Контактной группы продолжают активизироваться для того, чтобы удовлетворить наиболее насущные потребности Украины. Итого они выделили более $95 миллиардов на помощь Украине в сфере безопасности с начала полномасштабного вторжения Путина в феврале 2022 года», — отметил министр обороны США.

Он подчеркнул, что защиту Украинского государства поддерживают все полсотни стран, входящих в Контактную группу, «и мы продолжим оказывать Украине поддержку, в которой она нуждается».

Кроме того, Остин подчеркнул решительную настроенность Соединенных Штатов передавать помощь Украине и в очередной раз убежден, что эта поддержка изменит ситуацию на поле боя.

Остин подчеркнул, что следующие недели и месяцы будут решающими.

«Поэтому мы продолжим действовать решительно. Выживание и успех Украины являются ключевыми для безопасности Украины, безопасности Европы, глобальной безопасности и безопасности Америки», — подчеркнул Остин.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

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0
Rubi0
Rubi0
21 мая 2024, 9:08
#
А что мешало выдать эти колоссальные ресурсы в скажем так спокойное время 2014−2022 на развитие страны и улучшение гражланскнй инфраструктуры?
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0
Exba
Exba
21 мая 2024, 9:27
#
Во первых коррупция. Во вторых другие страны нам ничем не обязаны
+
0
SamBB
SamBB
21 мая 2024, 9:36
#
Нехило прибарахлились слуги, ''внукам хватит''.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
21 мая 2024, 10:59
#
95 лярдів на розпил 95 кварталу? Символічно.
Але віз і досі там. Вірніше — навіть назад трішки відкотився.
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