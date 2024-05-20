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20 мая 2024, 17:33 Читати українською

Курс валют на вечер 20 мая: евро снова обновило рекорд и выросло до 43 гривен

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 15 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 12 копеек в покупке и продаже.

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 15 копеек в покупке и продаже.

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Валюта

Открытие 20 мая

Закрытие 20 мая

Изменения

доллар

39,52/39,54

39,67/39,69

15 /15

евро

42,99/43,00

43,11/43,12

12/12

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,40−39,97 грн. Евро покупают за 42,80 грн., а продают за 43,40 грн.

В обменниках доллар торгуется за 39,97−40,05, евро — 42,36−43,50 грн.

Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару на вторник, 21 мая, на уровне 39,6650 грн/$ по сравнению с 39,4272 грн/$ в понедельник.

В то же время, курс гривны к евро упал на 33 копейки — до 43,0802 грн за евро. Это новый исторический минимум.

«Минфин Валюта «- бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore .

Источник: Минфин
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