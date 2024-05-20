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20 мая 2024, 18:38 Читати українською

Жесткая конкуренция с Huawei: Apple снижает цены на iPhone в Китае

Apple начала агрессивную кампанию скидок на своем официальном сайте Tmall в Китае, предлагая скидки до 2300 юаней ($318) на некоторые модели iPhone. Об этом сообщает Reuters.

Apple начала агрессивную кампанию скидок на своем официальном сайте Tmall в Китае, предлагая скидки до 2300 юаней ($318) на некоторые модели iPhone.
Фото:depositphotos

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Что происходит с ценами

Скидки появились в то время, когда американский технологический гигант пытается защитить свои позиции на рынке смартфонов высокого класса, где сталкивается с растущей конкуренцией со стороны местных конкурентов, таких как Huawei.

Эта акция, которая продлится с 20 по 28 мая, является более существенной, чем та, которую Apple предлагала в феврале.

Если самая высокая скидка в февральской кампании составила 1150 юаней, то в этот раз скидки составляют 2300 юаней. Самая скидка распространяется на модель iPhone 15 Pro Max на 1 ТВ, тогда как на другие модели также наблюдается значительное снижение цен.

К примеру, на версию базовой модели iPhone 15 на 128 ГБ скидка составляет 1 400 юаней, согласно проверке Reuters.

Ужесточение конкурентного давления на Apple происходит после того, как Huawei в прошлом месяце представила свою новую серию смартфонов высокого класса Pura 70 после запуска Mate 60 в августе прошлого года.

Предыдущие усилия Apple по снижению цен в феврале, похоже, помогли компании смягчить замедление продаж в Китае.

По подсчетам Reuters, базирующихся на данных Китайской академии информационно-коммуникационных технологий (CAICT), поставки Apple в Китае в марте выросли на 12%. Это значительное улучшение по сравнению с первыми двумя месяцами 2024 года, когда компания претерпела падение продаж на 37%.

Источник: Минфин
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