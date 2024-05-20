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20 мая 2024, 15:02 Читати українською

В НБУ объяснили, как зарабатывали банки в первом квартале

В первом квартале 2024 г. банковский сектор сохранял высокую операционную эффективность. Кроме того, положительно на финрезультат
повлияло незначительное расформирование банками резервов под риски от активных операций, прежде кредитования. Это вместе способствовало получению 40,5 млрд грн прибыли. Об этом сообщает Нацбанк в своем обзоре.

В первом квартале 2024 г.

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Рентабельность капитала сектора была около 50% после налогообложения за повышенной в прошлом году ставкой налога в размере 25%. Чистый процентный доход в дальнейшем рос и оставался основным источником дохода.

В I квартале процентный доход банков был на 20.3% выше, чем годом ранее. Доходность активов в среднем за год выросла на 0.2 и. п. до 11.6%, прежде всего за счет доходов от ОВГЗ — их доля выросла за год на 6.7 и. п. до 26.4%.

При этом доходность депозитных сертификатов НБУ уменьшилась, как и их доля в процентных доходах Доходность кредитования снижалась из-за нисходящего тренда процентных ставок, тогда как более высокие объемы портфеля способствовали наращиванию доходов от кредитования.

Доля процентных доходов от кредитов оставалась около 40%. В течение квартала процентные доходы росли медленнее расходов, а относительно чистых активов снизились на 0.3 и. п. Так что процентная маржа по сравнению с предыдущим кварталом несколько уменьшилась — до 7.6%.

Источник: Минфин
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