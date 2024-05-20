Лекарства в Украине подорожают?

Вопрос «Будут ли запрещены аптечные агрегаторы в Украине?» активно обсуждается в последнее время как в обществе, так и в экспертных фармацевтических кругах. Предлагаемые изменения в постановление «О внесении изменений в Лицензионные условия ведения хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговле лекарственными средствами, импорту лекарственных средств» могут полностью изменить рынок розничной торговли лекарствами и медицинскими товарами, а также значительно усложнить жизнь простых украинцев и сделать её дороже.

Чтобы понять, почему это может произойти, нужно разобраться, что такое аптечные агрегаторы и какие услуги они предоставляют населению.

Что такое аптечные агрегаторы?

Экономия средств: если забронировать лекарства на агрегаторе, цена покупки в аптеке будет на 10−15% дешевле, чем если просто прийти в аптеку и купить необходимые лекарства.

Удобство выбора: на сайтах-агрегаторах представлены все или почти все аптеки Украины. Это позволяет покупателю быстро и удобно выбрать товар в ближайшей или самой дешевой аптеке.

Информационная равноправие: агрегаторы создают доступную и равную для всех потребителей информационную среду, не влияя на выбор покупателя. Это важно для развития здорового и конкурентного рынка.

Прозрачность продаж: лекарства продаются исключительно в лицензированных аптеках. Агрегаторы лишь информируют покупателя о наличии и цене лекарств и не осуществляют саму продажу.

Ситуация на рынке аптечных агрегаторов

Рынок аптечных агрегаторов в Украине разбалансирован. Есть один крупный игрок, известный своей ассоциацией с «пилюлями», который осуществляет более 80% бронирований. Только за апрель его оборот составил 35 миллиардов гривен. Однако есть и другие компании, предоставляющие дополнительные сервисы, например, Liki.ua предлагает кроме бронирования лекарств в аптеках и бесплатные онлайн-консультации врача.

Возможные последствия принятия постановления

Если постановление примут, аптечные агрегаторы будут вынуждены создавать собственные аптечные сети, что маловероятно для многих из них.

Например, Юрий Чертков, основатель сервиса Liki.ua, говорит:

«Постановление обрушилось на нас как гром среди ясного неба. Оно странное, несвоевременное и непонятно сформулированное. Мы — молодой сервис с ограниченными бюджетами и не имеем возможности создавать собственную сеть аптек. Кроме того, мы стараемся поддерживать наиболее лояльную ценовую политику. Если вы действительно хотите найти более низкую цену на препараты, рекомендую зайти на наш сайт Liki.ua и найти аптеку, где цена на препарат, который вы ищете, с большой вероятностью будет ниже, чем на более известных и раскрученных сайтах. Кроме того, у нас реализован сервис бесплатной консультации врачей, и мы будем максимально развивать этот сервис».

Комментарии экспертов

Президент Всеукраинского Совета по защите прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк выразил следующие мысли:

«Давайте разберемся:

Выгодно ли это покупателю? Нет, конечно! В случае запрета аптечных агрегаторов лекарства и товары медицинского назначения подорожают для конечного потребителя минимум на 15%. Почему? Зайдите в аптеку и узнайте там цену на ваше лекарство. А потом на сайт аптечного агрегатора — и увидите, что на сайте на 15% дешевле, скажем так, в среднем.

Выгодно ли это аптечным сетям? На первый взгляд, да… ценовые агрегаторы якобы отбирают аудиторию у их сайтов и комиссию с продаж платить надо. Но они приносят до 20% от общих аптечных продаж, а в крупных городах и того больше. Аптеки публично поддержали маркетплейсы.

Выгодно ли это фармацевтическим производителям? Точно нет. Агрегаторы позволяют избежать замены их препаратов на другие фармацевтом, помогают сделать выбор в кабинете врача или у своего компьютера без участия маркетологов аптечной сети, которые не всегда хотят того же, что и фармпроизводитель. Кроме того, на агрегаторах производители дают рекламу своих препаратов.

Вполне удивительным образом это может быть полезно лишь одному участнику рынка — аптечному агрегатору, который уже занимает 80% всего рынка аптечных агрегаторов.

Необходимость получения аптечной лицензии ему не страшна, его ресурсы позволяют купить большую сеть аптек и не одну, если нужно. А вот поднятый шум — отличная реклама и возможность уничтожить молодых перспективных конкурентов. Конечно, это лишь моё мнение, основанное на многолетнем опыте защиты прав потребителей. Не имея никаких доказательств, мне и в голову не придёт обвинять кого-то в лоббировании вредного для рынка закона. Есть лишь факты — такое постановление в случае его принятия навредит всем. Или почти всем. Я против монополий на рынке и считаю, что монополия вредна в любом виде."

Заключение

Если постановление примут, останутся два варианта: либо все аптечные агрегаторы исчезнут, либо останется только один. Это вызывает вопросы о мотивах создания этого постановления и чьи интересы оно учитывает.

Кто же стоит за этим постановлением и почему оно появилось? Возможно, дело не в самом постановлении, а в шумихе, которая его сопровождает?