В Госдепе США заявили, что воспользуются правом конфисковать росактивы

Государственный департамент США заявил, что намерен воспользоваться правом конфискации активов россии в США. Об этом говорится в заявлении Госдепа США.

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«Конгресс дал нам полномочия конфисковать российские активы в США, и мы намерены этим воспользоваться», — сказано в сообщении.

Напомним, что министр финансов США Джанет Йеллен во время встречи глав минфинов и руководителей центробанков стран «Большой семерки» на следующей неделе будет убеждать партнеров поддержать американский план по передаче доходов от замороженных активов россии для помощи Украине.

В частности, речь идет о процентах, начисленных на $300 млрд российских активов, замороженных странами Запада после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Ранее Еллен настаивала на полной конфискации активов россии, в основном деноминированных в евро, однако эти предложения в Европе не поддержали. Там утвердили более консервативный план передачи в фонд для Украины доходов от замороженных активов россии в размере около $3,5 млрд в год.