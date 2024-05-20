Количество новых кошельков в сети биткоина достигло минимума с мая 2018 года

Среднее количество новых кошельков в сети биткоина снизилось до 275 000 в период с 13 по 19 мая 2024 года. Это новый минимум с мая 2018 года. Об этом пишет incrypted со ссылкой на The Block.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В издании оперируют индикатором семидневной скользящей средней (7DMA). В указанный период значение этого показателя находилось в пределах 275 000. Именно столько новых адресов, в среднем, появлялось в сети биткоина ежедневно.

Эту тенденцию подтверждают данные портала Glassnode. Согласно ему, 12 мая 2024 года суточное количество новых адресов снизилось до 223 836. Позже, с 13 по 19 мая, показатель лишь однажды достиг уровня в 300 000. В то же время в апреле значение колебалось в пределах от 350 000 до 400 000:

На понижение активности в сети указывают и некие остальные характеристики. В частности, хешрейт. После халвинга он отличился резким скачком, после чего пошел на убыль, согласно BitInfoCharts.

За последние 24 часа курс биткоина упал с $67 000 до $66 280 в моменте, согласно TradingView.